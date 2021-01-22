針對澎湖縣政府要求所屬員工暫緩到台灣本島出差，澎湖縣政府22日重申「禁桃令」，強調離島防疫資源不若台灣本島充裕，縣府主動限制所屬員工跨縣市洽公，主要考量在疫情嚴峻之際，縣府有責任減少疫情變數，防止疫情擴散離島，以維持澎湖醫療體系正常運作，並減輕中央的防疫負擔。

縣府強調，日前桃園感染病例9天內累積10人，衛福部長陳時中認為「台灣正面臨從去年防疫至今最大挑戰」，並呼籲民眾盡量避免前往桃園。隨後，國防部通令官兵「若非必要」應減少進入桃園，以維持戰力。澎湖縣政府配合防疫，因此在20日宣布限制所屬員工前往桃園及台灣本島縣市出差。

縣府表示，縣府員工有責任以身作則避免出入高風險地區，以免染疫導致縣府癱瘓，衝擊民眾生活。因此，去年2月下旬，當國外疫情攀升時，縣府即率先全國要求全體暨所屬機關、學校員工禁止出國，隨後多個縣市跟進。去年3月下旬，中央進而將全世界列為旅遊疫情建議等級最高等級「避免所有非必要旅遊」。

縣府說，許多人並不清楚離島防疫的挑戰，澎湖防疫能量不比台灣本島，因此縣府以「零確診」為目標。一旦發生疫情，本島各縣市可隨時支援，但過去在SARS時，澎湖為了運送重症患者到台灣醫治，許多單位拒絕援助，最後才透過海巡署的協助，將患者放在船隻甲板上，歷經數小時的顛簸航程才順利送到高雄。

縣府表示，即使在資源有限的情況下，縣府仍以「料敵從寬、禦敵從嚴、超前部署」的原則防疫。去年2月6日，在議會的支持下，縣府動用第二預備金率先全國在澎湖機場、馬公港裝設紅外線體溫監測儀，此防疫措施比中央提早近2個月啟動。

縣府充分瞭解自身的防疫角色，並善盡防疫責任。澎湖位處台灣海峽，去年剛發生疫情時，為防堵海上疫情破口，縣府積極向漁民及外籍漁工宣導海上防疫，並與海巡署合作查緝陸船海上交易，未讓疫情從海上滲入，成功守住海上國門。

縣府表示，縣府感謝桃園市、台北市、新北市、台中市、高雄市等縣市在防疫期間，提供澎湖鄉親入住防疫旅館，也為桃園全體醫護人員加油，衷心祝福桃園平安。

(中時 )