桃園爆出本土疫情，眼見不到1個月農曆年就到來，民眾也開始憂心，安排的假期也紛紛止步，已讓花蓮各大旅館新年訂房陸續退訂，花蓮旅館公會理事長陳義豐說，初一至初三是熱門時段，原已有8成訂房率，但截至目前業績狂掉2成，有近5000間房遭取消。

本土疫情未歇，民眾心裡跟著慌，眼看就要過年了，本來想在年假安排國旅，也紛紛卻步，住宿被退訂最明顯。身兼怡園度假村老闆的陳義豐說，春節期間以散客為多，全家趁著新年假期出遊，原本住房率平均約有8成，和往年差不多，如今不斷接獲退房電話；若以旅館公會110家會員共8000房間數來換算，已退4800間，讓業者很無奈。

陳義豐說，前天旅館公會舉辦會員感恩餐會，藉此宣導「旅館防疫層級提升至最高」，針對所有入住旅客將採全員實名制登記備查，並主動告知近期旅遊史與疾病症狀、測量體溫，飯店人員配戴口罩，並於員工出入口進行體溫測量記錄和手部消毒，同時針對飯店內所有公共區域、電梯內、門把等進行定時消毒。

不過，花蓮縣觀光旅館商業同業公會還未發現春節有明顯退訂情況，理事長高水祿說，公會共有10家業者，房間總數1500間，以往過年期間幾乎都滿房，今年受疫情影響，訂房率有下滑，初一到初三住房率約8、9成，除夕、初四以後則約6、7成，不過花東還是零確診，估計若春節期間好天氣，外地民眾還是會到花蓮走一走，訂房率有機會再提高。

為防新冠肺炎疫情群聚感染，各縣市農曆年節諸多活動紛紛取消，花蓮縣府已取消過年期間的「年貨大街」，而連辦8年的太平洋燈會今年也取消開幕儀式，其他活動將配合中央疫情指揮中心政策，隨時滾動檢討。

(中時 )