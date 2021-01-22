65歲的國民黨籍台東前縣議員蔡義勇，21日深夜替友人守靈結束後，開車行經南迴公路時自撞大竹安檢所外牆，警消獲報趕抵現場，將卡在駕駛座上的蔡員救出時，已無生命跡象，送醫仍告不治。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

國民黨籍台東前縣議員蔡義勇車禍不治消息傳出後，台東縣議會現任副議長林琮瀚表示非常不捨與難過。（蔡旻妤攝）

台東縣議會現任副議長林琮瀚不捨地表示，他除了是蔡義勇的同事、也是親戚，在輩分上要叫蔡「舅公」；很榮幸與其在議會共事，林非常照顧、提拔後進，對原住民的事務非常關心，在服務期間對議事、議政運作熟稔，共事期間承蒙其的指導與照顧。

「據我了解，他雖然已離開議員位子，但在南迴線依然很活耀，對於服務民眾依舊熱心」林琮瀚表示，21日晚上蔡義勇是在為友人守靈，在為民服務行程結束後，回家途中不幸發生意外，是否因為天雨路滑、視線不佳，因而造成事故，他感到非常遺憾，同時透過媒體表達安慰他的舅婆，也就是蔡議員的妻子。

「只要有事情，一通電話打給他就對了，他是部落的救星」大武當地居民香姐表示，部落裡大家都認識他，小從溝通不良、大至車禍、法律相關問題，鄉親只要遇到困難，都會請蔡義勇出面協助處理，香姐說，部落的人台語不好，如果遇上講閩南語的人就無法溝通，這時大家都會想要打給蔡議員。

在大武經營小吃店19年的阿月姐說，今天來店裡吃飯的客人都面帶愁容，笑不出來；更有1名代表來店裡吃飯，才吃一半就說「雖然好吃，但心情不好，拍謝真的吃不下，不好意思」，她說蔡議員處理事情明快、很有魄力，但多數看到他時都親切溫和，所有人聽聞此消息都非常難過。

林琮瀚說，在議會多年受到蔡義勇多方照顧，在議會人脈豐富、人緣佳，在他離開議員位子後，依舊服務鄉里，林有多次收到他轉介的選民陳情，對於他的離開，感到相當不捨與難過，並希望他在天上能保佑全體議員平安。

林指出，蔡為人海派、個性風趣，但其肝臟功能不佳，前幾年曾經肝昏迷到醫院掛急診過，是否因為身體沒調理好，自行駕車導致意外發生，仍有待警方進一步確認釐清。

(中時 )