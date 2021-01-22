景氣低迷持續投資，為疫後搶市場，得力（1464）、集盛（1455）、冠星-KY（4439）、興采（4433）等紡纖廠，2021在新機台、新產能陸續加入，上半年開始認列營收，加上去年基期低，市場預期，疫後報復性需求可為各廠今年營運加分。

集盛去年下半年增添5台新型假撚機，2021年第一季起陸續投產，提高加工絲之獲利。

為降低庫存，提升獲利能力，掌握原料供應，集盛新建聚酯原絲生產線，第二期在2020年第四季完成裝機試產，今年起將可逐步增加特殊POY產量。

得力中國大陸安慶得發廠從2018年開始建廠，2020年第二季開始試投產，2020年的12月，已取得消防、環保驗收通過，並已開始安排各項認證。預計2021年的第一季，每個月就可有100萬碼的一般長纖布，以及每月15萬碼的口袋布。

另外，得力越南廠一、二、三期產能都已在2020開出，月產能可達到450萬碼。去年受疫情干擾，產能利用率低於預期。2021年，在市場景氣逐步恢復下，產能利用率可望提升。

得力指出，中國大陸安慶得發廠的量產，對營運的貢獻度可望大幅提升。

因應全球紡纖供應鏈南移東南亞，加深在東南亞的佈局；以及疫後客戶訂單明確，為因應長期成長趨勢，擴充生產規模，冠星將於越南興建織染一體廠，預計投資美金3,500萬元，今年第二季動工，分階段完成，2022下半年全部完工全產全銷。

為擴大織布產能，興采在越南新建的抽紗、假撚、染整、織布及後製一貫廠，第一期300萬碼的布產能，在2020年第四季已投產，目前已獲主要客戶Patagonia、NORTH FACE等訂單的支持。

市場指出，興采此一貫廠的產能，從2021年起將陸續增加，預期，今年的營運可因越南廠的投入，營收獲利預期會有顯著成長。

(工商 )