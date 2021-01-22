立法院朝野黨團今天繼續協商今年度中央政府總預算，近日各部會官員頻繁到立委辦公室說明預算，綠委洪申翰在臉書表示，有資深藍委辦公室主任對官員爆粗口。遭影射的藍委賴士葆下午受訪表示，初步了解，他的主任絕對沒有罵過三字經、五字經、七字經，但主任嗓門比較大，他向那些聽了不舒服的官員道歉。

洪申翰下午在臉書爆料，這幾天正是總預算最後協商的時間，但他實在非常不能接受有一位資深國民黨立委，為何放任辦公室主任爆粗口，以「不用談啦！滾吧！」、「他馬的！」、「操！」、「王八蛋！」等言詞，一直羞辱輪流進辦公室說明的各部會官員跟聯絡人。

遭影射的藍委賴士葆下午受訪表示，初步了解，辦公室主任跟他發誓，絕對沒有罵過三字經、五字經、七字經，但主任的嗓門很大，大概有人聽了不舒服，他在此向那些不舒服的官員道歉。

賴士葆說，主任講話很大聲，讓人感覺很兇，事實上人很好，部分預算案到最後都撤案，原本要刪一千萬預算的提案，後來都刪不到1百萬。

(中時 )