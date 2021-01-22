中央選舉委員會今天公告，民進黨桃園市議員王浩宇罷免投票結果為通過，被罷免人應自22日解除職務；王浩宇所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額1/2，缺額則不再補選。

中選會下午舉行委員會議，審查王浩宇罷免投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，罷免案投票結果為通過。

中選會指出，王浩宇罷免案投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226人，投票率為28.14%，有效票為9萬1710票；其中，同意罷免票數為8萬4582票，不同意罷免票數7128票，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告日起，解除職務；被罷免人自解除職務日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

中選會進一步說明，王浩宇解除職務後，其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額1/2，依地方制度法第81條第1項規定，不再補選。

(中央社)