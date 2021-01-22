高雄大遠百初一福袋，改為線上抽獎。（高雄大遠百提供／柯宗緯高雄傳真）

大年初一百貨公司推出限量福袋，但因疫情關係，高雄多家百貨仍在觀望疫情態勢，再微調遊戲規則。高雄百貨龍頭漢神巨蛋將送70.9萬汽車大獎，但下周才會定調是否如期舉行。大遠百推預購福袋，並20年來首度改採線上抽獎，最大獎紅利券5萬元。

漢神巨蛋DM已印製發出，上頭寫到今年「福氣袋」最大獎為Hyundai汽車市價70.9萬元，另有Dyson、高級飯店等好禮，大年初一早上10點開賣。購買方式分兩部分，會員可以300元並持超集卡不扣點，可獲300元漢神巨蛋禮券及抽獎券；一般民眾則為500元，限量2萬份，內有巨蛋500元禮券及抽獎券。

漢神指出，目前還在思考研議，是否照常舉辦，或是更改活動方式，最快下周會拍板定案，「畢竟DM都發出去了，取消的話怕客人失望」。

高雄大遠百大年初一福袋活動，首次改為完全預購方式進行，並於大年初一採臉書線上直播抽獎，以防疫為優先考量、避免群聚。

高雄大遠百副店長陳建宏指出，福袋預購即日起只要持HAPPY GO卡及全館當日單筆消費滿1000元即可以現金1000元購買福袋，限量600個。原預定將於大年初一早上11-12點於一樓廣場開放民眾投券並現場公開抽出幸運得主，將調整為大年初一12：10線上直播抽獎，最大獎為遠百紅利券5萬元。

大立大年初一「最牛新年福袋」目前如期舉辦，1月20日~2月5日期間，搶先在大立官方臉書粉絲團開放預購，2／12大年初一就可以不用排隊直接把福袋帶回家，預購200份。大年初一現場排隊顧客搶購，現場限量300份。

大立百貨福袋獎項祭出大獎Apple系列全餐以及Samsung系列全餐，兩項大獎各市值高達10萬元，還有現今最熱門的任天堂Switch主機＋健身環大冒險、高雄大立in89豪華影城電影票、品牌驚喜包等共26個獎項。

Global Mall新左營車站春節則祭出消費滿2,000送200優惠，瞄準年節採購商機。另去年便當大賣10萬個，這次再升級推出七款

獨家限定「豪華福氣便當」，1.8cm厚切牛排、鮮甜龍蝦與櫻桃鴨入菜，預計年節檔期整體業績成長10％。

Global Mall新左營車站也搶攻外帶年菜市場，主打8款外帶年菜 吃好吃滿一路發。從館內餐飲品牌到在地特色美食一次網羅，包括圓山大飯店、老新台菜、永心鳳茶、周氏蝦捲，鄧師傅老字號名店。

高雄百貨龍頭漢神巨蛋去年大年初一舉辦福袋活動，吸引上千民眾，但今年因為疫情關係，業者仍在研議是否照常舉行。（本報資料照）

高雄百貨龍頭漢神巨蛋去年大年初一舉辦福袋活動，民眾幸運抽中汽車大獎，但今年因為疫情關係，業者仍在研議是否照常舉行。（本報資料照）

Global Mall新左營車站推出消費滿2

(中時 )