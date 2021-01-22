海基會宣布：取消今年大陸台商春節聯誼活動 17:362021/01/22 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 報系資料照。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海基會今（22日）宣布，為配合中央流行疫情指揮中心近期建議取消或延後舉辦大型集會活動，故取消原訂於2月18日在台北舉行的「2021大陸台商春節聯誼活動」。 海基會表示，本於服務台商的職責，海基會未來仍會視疫情發展，並針對台商需求，持續規劃安排投資台灣參訪，以及深入了解大陸經營環境等相關活動。 本土疫情延燒！陳零九4場尾牙取消短收近百萬 30年來首次！屏東潮州春節市集宣布停辦 (中時 ) #海基會 #大陸台商 #春節 #聯誼活動 #取消 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫優先 台南新化年貨大街停辦 14:322021/01/22 生活 寒士宴全取消 新北改發物資紅包 04:102021/01/22 焦點要聞 公益音樂會因疫取消 古曜威慨捐50萬助童 04:102021/01/22 娛樂新聞 台新金轉運寶盒 邀民眾祈好運 04:102021/01/22 財經焦點 疫情緊張 北市府強烈建議學校取消或延期畢旅 16:182021/01/22 生活 不堪疫擊 桃園訂房閃退商家慘 04:102021/01/22 焦點要聞 Outlet搶春節紅包商機 首推一卡行李箱福袋 13:142021/01/22 寶島 防疫雙標！只准經濟.外交泡泡 台商春節泡泡破滅成次等公民？ 08:312021/01/22 無色覺醒 台鐵暫停車站大廳租借 停辦大型活動 15:152021/01/22 生活 防疫優先 烘爐地南山福德宮取消發放發財金 17:052021/01/22 生活 北京大興區倡導留京過年 籲為外來人員減免房租 14:432021/01/22 兩岸 兩岸熱門新聞 中巴合作梟龍戰機再獲國際大單 最新重大改型性能曝光 - 兩岸 疫苗外交 北京先發制美 - 焦點新聞 - 旺報 大陸疫苗OK 多國領導人打包票 - 焦點新聞 - 旺報 陸制裁美28反華政客 陸學者：休想台上打中國牌 下台吃中國飯 - 兩岸 拜登政府籲兩黨同聲譴責北京 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。