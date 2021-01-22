海基會今（22日）宣布，為配合中央流行疫情指揮中心近期建議取消或延後舉辦大型集會活動，故取消原訂於2月18日在台北舉行的「2021大陸台商春節聯誼活動」。

海基會表示，本於服務台商的職責，海基會未來仍會視疫情發展，並針對台商需求，持續規劃安排投資台灣參訪，以及深入了解大陸經營環境等相關活動。

(中時 )