台中市西屯區一名三個月大女嬰猝死，檢方認為死因有疑慮，下周將解剖，台中市警察局偵察隊副隊長謝志遠22日表示，女嬰到院後已無呼吸心跳，今天報請台中地檢署檢察官相驗，身上沒有明顯外傷，家庭也無家暴情況，已將父母親限制住居。社會局表示，這名單親媽媽常換電話找不到人。此外，幸有社福團體接濟物資，沒想到生下龍鳳胎後，女嬰來不及長大就猝死，李姓單親媽媽曾在懷龍鳳胎時淪落到地下道當街友，命運多舛。

謝志遠說，母親和女嬰同住套房，死因是猝死或其他原因要由法醫認定，社會局家防中心昨晚介入協助處理，針對女嬰是否有外傷，鑑識人員現場初步鑑識，套房沒有外力介入，也沒有打鬥痕跡。

警方初步鑑識女嬰沒有明顯外傷，但前天晚上鄰居有聽到有吵架聲，民眾聽到爭吵才報警，但警方到場發現，屋內沒有異狀，女嬰由媽媽在照顧，確切死因尚待法醫下周解剖釐清。

台中市社會局社會工作科科長陳曉茵指出，去年六月接到通報，因這名單親媽媽住居不穩定，社工介入提供協助，當時她居住在旅館，懷孕後期住院醫療，也連結相關社福資源幫助。

社會局指出，李女去年十一月產下龍鳳胎，社工評估，李女居住不穩定，造成孩子生活不穩定，是否讓子女安置，該名媽媽說「要思考一下」，最後是雙胞胎哥哥先安置，妹妹跟媽媽身邊。

陳曉茵說，最近天冷訪視時，李女照顧身體女嬰並沒有新舊傷，當下提供保暖衣物，避免孩子受寒，還繼續溝通委託安置，但媽媽居住不定，常更換電話，打電話留言沒回電，最後都是辛苦找到媽媽，了解女嬰情況，不料傳來噩耗。

(中時 )