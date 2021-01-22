金廈今年春節是否續辨海上煙火？金門縣長楊鎮浯表示，將再與對岸進一步協商敲定。（李金生攝）

台灣新冠肺炎疫情升溫，金門防疫措施也跟著升級。楊鎮浯縣長今天宣布取消大、小金門8項大型春節活動，至於金廈兩岸是否續辦海上煙火，將與對岸再進一步協調敲定。

楊鎮浯縣長表示，金廈海上春節施放煙火已行之有年，今年是否繼續辦理或只是單純放煙火，讓鄉親感受年節歡欣氣氛，但不搭配周邊活動，以降低人潮可能帶來的感染風險，將再與對岸進一步協商。

縣府說明，大、小金門已決定取消的8項大型活動是金城民防坑道的螢光探祕迎新春、太武山海印寺的除夕上頭香及春節供齋、新市忠義廟的春節搏笅及正月十三醮慶、金城鎮北鎮廟的

除夕夜頭香、舞獅迎祥及元宵燈謎、烈嶼保生大帝廟春節博笅及巡安、烈嶼鄉圖書館的春節電影欣賞、烈嶼鄉公所的2021樂遊烈嶼- 牛(扭)連忘返、烈嶼鄉的春節釣魚活動。

楊鎮浯表示，春節期間將有很多鄉親返金過年，縣屬機關包括林務所、農試所、畜試所、水試所等已完成布置的場地不會關閉，仍會開放鄉親走春，但只是單純開放場地，且會加強防疫措施，包括維持單一出入口和實名制、人數總量管制，同時也不會現場發放福袋。

(中時 )