全台房價經過此波大漲，唯一位數單價的屏東縣大樓均價也漲至每坪10.5萬元，全台灣各縣市大樓房價全數站上雙位數，過去非都會區、二線城鎮長年以來個位數房價，已漸成絕響。

根據住商機構、僑複建經針對全台各縣市的大樓產品針對大樓產品的調查，去年全台18個縣市（不含金門、連江，新竹縣市、嘉義縣市均為合併計算）全數站上每坪10萬元關卡，除了房價最高的雙市北台北市每坪67.5萬、新北市每坪34.8萬以外，桃園、新竹、台中均站上2字頭，包括南高二個直轄市，以及宜蘭、花蓮等縣市也都超過每坪15萬元。

2019年時大樓均價全台最低、僅每坪9.8萬元的屏東縣，去年已漲至每坪10.5萬元，等於全台各縣市大樓平均單價全數站上雙位數大關。

以去年各縣市平均大樓總價來看，台北市2,842萬元、新北市1,445萬元，擁有全台最高所得、最高消費力的新市縣市，則以1,030萬元，成為雙北市外唯一平均總價逾千萬的城市。不過雲林、南投、嘉義、台東及屏東等五縣市，平均大樓總價仍在500萬元以下，在台北市買一間住宅大樓，在屏東可以買七間。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，近年中南部房價漲勢大於北部，二線城鎮大於一線城鎮，不過即即經過此波房價大漲，全台南北及城鄉差距反應在在房價上的差異仍相當明顯，當地的就業機會及建設題材是影響購屋需求高低的關鍵，平均薪資水平和購屋預算也是造成全台各地房價差異大的原因。

政經資源較少、工作機會稀缺的區域，房價通常偏低，不過在這一波資金行情所帶動房地產保值效應、全台房價均大幅上漲下，一些過去低房價城鎮在外地買盤進駐下，如過去房價最低的屏東及台東，也都陸續站上二位數。

(工商 )