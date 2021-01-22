威盛電子（2388）於21日參與由國教署科技中心北區輔導中心及宜蘭縣三星國中主辦，台師大科技系、宜蘭縣壯圍自造教育及科技中心協辦之「原住民文化AI人工智慧研習」，該活動於21日早上八點半起至下午四點於宜蘭蘇澳安永心食館正式登場。

研習內容包括AI機器學習與影像辨識、影像模型建立與應用、原住民文化AI設計思考實作、原住民文化AI創作發表，涵蓋AI技術層面及原住民文化內涵。

在國教署張玉山教授團隊專業的帶領教導下，讓原住民學生有更多生動的AI互動學習。宜蘭縣政府副縣長林建榮及教育處副處長也親自蒞臨活動現場，為原住民文化AI創作發表給予學生鼓勵並頒發AI研習證書。

行政院在「台灣AI行動計劃」中特別強調AI教育的重要性，教育部的原住民族教育政策「培養具原住民族文化內涵與族群認同為本體，並結合民族智慧與一般教育形塑社會競爭力之下一代」為主軸。而此次研習特色是以宜蘭縣原住民文化為基礎，部落文化為內涵，提供學生人工智慧AI的體驗，建構AI概念，並進行原住民文化的AI設計思考活動。

在國教署科技中心北區輔導中心帶領主辦及現場教育下，張玉山教授也指出，在交通便利與資訊發達的今天，偏鄉只是地理位置的偏遠，AI新科技的教育要從偏鄉小朋友先落實，科技教育沒有偏鄉。宜蘭三星國中張煇志校長表示，此次研習聚焦AI人工智慧且跨域原住民文化融入，透過設計思考創作，十分吸引學生。

對於威盛電子Pixetto視覺感測器能一同參與這個原住民AI人工智慧的推動，威盛電子全球行銷副總Richard Brown表示，AI教育的推動是符合時代趨勢的需求，提早學習AI將使台灣學生更具競爭力，從原住民及偏鄉的推動更可以縮短城鄉的差距。站在科技業者的角色，將AI推動全面化，透過緊密產官學的合作，鼓勵更多學校及學生的參與，持續推動AI科技教育的提升，是我們推動AI的精神與宗旨。

(工商 )