美國總統拜登正式就職，先前提出1.9兆美元新紓困計畫，市場寄予厚望，高盛與美銀兩大投行分別上調2021年美國經濟成長預估至6.6％和5％，美國經濟強力反彈，可望延續股市多頭走勢，台股可望亦步亦趨，後市持續看俏。

日盛高科技基金經理人林佳興表示，台股一舉站上萬六整數關卡，電子指數一枝獨秀再創新高，持續維持多頭格局，從趨勢及題材面觀察，高速運算、5G相關、Wi-Fi 6及ABF載板等產業長線利多發酵，台股建議先不預設高點，長假前高檔震盪難免，具趨勢題材的電子股有望成為盤面焦點。

群益長安基金經理人王耀龍表示，1月上旬，總體經濟數據多空交雜，生產面數據開始邁入高原期，受限於廠商產能瓶頸、供貨不及，產品報價開始調漲。

展望後市，總體生產端數據可望維持高檔，企業亦將釋出樂觀展望，台股表現仍不看淡，惟短期在二次疫情爆發利空頻繁傳出，變種病毒傳染力提升，疫情變化仍須留意，料盤勢將以族群方式交替輪動，建議廣泛布局各族群的績優個股，如中長期趨勢明確的電子成長股，像是5G/高速傳輸、半導體等等，傳統產業中，可留意族群包含塑化、鋼鐵、玻璃、車用電子等龍頭業者。

(工商 )