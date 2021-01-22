台股2021年氣勢長紅，在台積電(2330)領軍下，本周加權股價指數續創新高。根據台灣證券交易所統計，今天加權股價指數收盤為16,019.03點，較上周五的15,616.39點上漲402.64點，漲幅約為2.58％；台灣50指數收盤為13,664.84點，較上周的13,079.14點上漲585.70點，漲幅約為4.48％；寶島股價指數收盤為18,179.93點，較上周的17,736.05點上漲443.88點，漲幅約為2.50％。

本周集中交易市場總成交金額為1兆8,424.64億元，全體上市股票成交金額為1兆7,515.62億元，股票成交量周轉率為3.99％。

累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為5兆6,537.86億元，市場日平均成交金額為3,769.19億元，股票成交量周轉率為12.70％，股票日平均成交量周轉率為0.85％。

全體上市公司市值突破48兆元，達48兆7,773.03億元，較1月15日市值47兆5,400.56億元增加1兆2,372.47億元，增幅約為2.60％。

(時報資訊)