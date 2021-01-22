蔡英文總統22日南下嘉義縣視察中科院民雄航太基地及無人機AI創新應用研發中心，蔡英文指出，中科院目前的重要任務是加速無人機研發，而嘉縣提供優良的環境加上中央的技術、人才，未來會是完整的無人機發展聚落。

國家中山科學研究院簡報指出，民雄基地未來將推動「無人機研發測試驗證中心」與「航太相關發展」，並發展成為亞洲及國際級「無人機測試驗證場域」，吸引國外的在台投資，另，國機國造的推動也留住台灣航太研發的能量，為航太產業打下基礎。

台體大太保校區是國家列管的「蚊子館」，嘉縣政府活化他，並作為無人機AI創新應用研發中心，讓廠商即研即測，將能加速廠商的研發效率及進程。現場廠商台灣希望創新股份有限公司也以75台無人機進行表演，排出「TAIWAN」、「小英」等圖樣，相當精彩。

蔡英文指出，這幾年落實國防自主發展及國防產業過程中，中科院扮演非常專業的角色，現在首要的任務又是要加速無人機研發，無論是軍用或商用，無人機都已經展現巨大淺力，台灣一定不能落後。

蔡英文強調，透過中央資源挹注，加上嘉義優良的環境及在無人機產業上超前部署，未來產業跟學術機構合作研發，嘉義會是一個完整的無人機發展聚落，過去嘉義優良的農業提供糧食給全台，很開心看到嘉縣有新的發展，中央地方合作，無人機產業會在嘉義繼續發展。

翁章梁說，嘉義縣發展的晚，更該讓最進步產業進駐嘉義，這是嘉義縣民最大的期待與希望，未來也期許中科院協助加速民雄航太開發期程，促進嘉義縣就業多元性及經濟發展。

(中時 )