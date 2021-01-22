高雄鈞安婦幼聯合醫院推出「暖心專案」，符合低收入、中低收入戶或經里長出具證明的特殊邊緣家庭等，到院生產基本費全免，還提供免費月子餐。消息一出，令不少孕婦直呼「揪感心」。

鈞安婦幼聯合醫院推出「暖心專案」。（鈞安提供／柯宗緯高雄傳真）

另外，10次產檢掛號費全免服務；自然分娩方面，住院三天所有項目免費且不收差額、新生兒篩檢也免費等。另剖腹產也有相關優惠服務，請民眾多加善用。

關於發起原因，院方透露，今年1月初，有位在楠梓的愛心便當站的站長私訊院長林克臻，告知說有一位媽咪即將要生產，但是經濟狀況比較吃緊，能否請林院長這邊幫忙一下，在生產的費用上能否有一些優惠或是提供一些協助。

林克臻當下就開始進行初步規劃，在1月11日星期一早上的主管會議也就這個案件提出討論，對於這些經濟弱勢的媽媽和家庭，醫院能做些什麼來幫忙產婦。

事後院長就定調要在新的一年，開始推動一個專屬孕媽咪的暖心專案，針對經濟弱勢的孕媽咪提供實質的協助。未料，專案的內容還在發想，1月12日凌晨這一位轉介來的孕婦就已經臨盆生產了，生產的過程母子鈞安。

院長隨即就告知相關同仁該媽媽一切費用都全免，也顧不得還是半夜，就馬上連絡月子餐的廠商，希望能共襄盛舉，也承蒙對方的慷慨贊助，使得這個創院以來專案還沒定案實施就開始在執行的案例。

其實，鈞安婦幼聯合醫院的前身就是林克臻婦產科診所，過去就做過不少回饋鄉里的活動，如掛號費只收同業的一半，所有預防保健則不另外收掛號費，高端超音波儀器檢查跟許多的服務也沒有另外收費，總計這10幾年來對於病患的減免措施合計超過6000多萬元。

(中時 )