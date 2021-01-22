記者會現場與會貴賓一同摘取段木香菇象徵林下經濟的豐收。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林下良品品牌視覺包裝。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林務局嘉義林區管理處與三個嘉義地方合作社合作推出「林下良品」品牌，22日上午在「觸口自然教育中心」舉辦品牌識別系統發表會，希望讓這些產品與消費者搭上橋樑，讓民眾採購農林產品時有更多選項。

阿里山原住民農林業生產合作社主席汪志敏指出，原鄉準備好林下經濟產品，但缺少行銷推廣規劃，消費者經常與平地生產的農特產品混淆，有了「林下良品」品牌加值，可提高林產品的辨識度，也蘊含森林永續循環利用的概念。

記者會上由林務局組長張偉顗、嘉義林管處處長張岱、阿里山國家風景管理處秘書林炳坤、臺南市政府農業局科長楊錦樹及三位嘉義地區地方合作社的理事長一同摘採下段木上的鮮香菇，象徵林下經濟政策的豐收果實。

「森林共生，幸福好物」，嘉義林管處處長張岱表示，嘉義林管處一直深耕原鄉，發展經營「林下經濟」品項更是輔導重點，相當樂見原鄉豐碩的林下良品成果。

發表會現場的「林下良品展示區」，以「森綠」及「霧金」為主色，以層疊組合的林木作為象徵圖騰，搭配林下作物剪影，裝載林下優質良品－森林蜜產品、段木香菇及台灣金線連。

嘉義林管處指出，將來由管處輔導的林農或合作社生產的林下經濟產品，都可以申請使用「林下良品」品牌名稱及包裝，也會加強行銷「林下良品」品牌，獲取消費者認同。

(中時 )