聲援反罷免高市議員黃捷，Ｗecare高雄23日一早將再度復出喊話，強調「罷韓三君子聲援黃捷、終止報復留下黃捷、不是冷戰不是熱戰就是終戰」，與23日下午號召的「罷捷遊行」叫陣意味濃厚。

Wecare高雄強調，不願意看到罷免權變成韓粉報復的工具，罷捷團體失控的行為應該要有人出來制止，要以民主來救援、以道義來陪伴，不讓惡意的政治報復行動成功、更不讓民主制度繼續被國民黨操弄。

罷免黃捷團體「鳳山清捷隊」發起罷捷遊行，預計23日下午1點從鳳山行政中心出發。罷韓團體Wecare高雄搶先在早上9點舉辦記者會，要加入聲援黃捷的行列。

Wecare高雄預計由發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、「罷韓」領銜人陳冠榮三位代表現身，過去一同奮戰的夥伴「公民割草行動」發言人李佾潔則缺席。

罷免黃捷投票2月6日即將登場，總統蔡英文、高市民進黨團日前均已公開聲援，強調「不能坐視不管、積極聲援」。市長陳其邁日前也表態，強調「態度只有一個、就是尊重公民權的行使」。

(中時 )