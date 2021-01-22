「110視訊報案」App英語版上架了，外籍人士手機下載此一App會登入英語版。（雲林縣警局提供／周麗蘭翻攝）

「110視訊報案」App英語版上架了，雲林縣警局自21日起率先派駐15名外事警官輪流進駐縣警局勤務中心待命。雲林縣警局外事科長高瑞謙表示，該app的最大好處是可使用靜音模式，不出聲也能通報，並使警局快速定位報案人的位置。

雲林縣居留外籍人士有2萬多人，去年十月發生長榮大學馬籍女大生命案後，各界開始正視外籍人士報案的方便性，縣內雲林科技大學、虎尾科技大學、環球科技大學的外籍學生約800名，大多是東南亞籍學生、少部分英美語系學生。

警政署擴充「110視訊報案App」有英語版，持英語版的外籍生只要下載App就會轉成英語版，雲林縣警局已於21日調度15名外事警察人員輪班協助受理英語視訊報案作業。

外事科長高瑞謙表示，外事科有6名員警、各分局有9名，早上9點起至晚上9點都有外事人員值班，其餘時間維持既有的三方通話即時口譯。

高瑞謙說，「110視訊報案App」不論中文版或英文版都有無聲模式，使被害人即使不出聲也能讓警方把握黃金時間掌握定位，方便被家暴、被挾持者悄悄報案。

縣警局表示，去年外國人在雲林縣求助警方的管道都是直接到派出所，請求協尋失物或報案被詐騙；移工族群則大多直接打1955申訴勞資問題。

(中時 )