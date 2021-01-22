板橋戶政事務所人員親自將身分證送到婁男手上。（板橋戶政事務所提供）

新北市板橋區82歲婁姓男子去年底昏倒路邊，被路人送往醫院，因他無身分證明，在沒健保下，醫療費用高達數萬元，年初婁男向板橋戶政事務所求助，戶所協助向警方比對指紋檔案、查詢相關佐證資料，終於確認婁男身分，順利辦理戶籍遷入，讓婁男領到身分證，脫離長達50年黑戶身分。

婁男由友人陪同到板橋戶政事務所請求協助，娓娓道出過往遭遇，自稱自幼被人收養，10歲時養父母陸續過世，沒有上學靠四處賣菜、打零工為生，民國50年舊版身分證遺失後就不曾申請補發，迄今過了50多年没有「身分」的日子，因為沒有健保卡，生病也只能去藥房買藥吃。

婁男說，1年多前車禍傷了左腳，因患有糖尿病，傷口不易癒合，傷口嚴重潰爛、甚至有壞死現象，都只能自行買藥塗抹服用，身體狀況愈來愈差，去年底在路邊昏倒，友人擔心他來日堪憂，勸他向戶所求助。

板橋戶所人員聽聞，驚訝婁男竟過了50年沒有身分的日子，也對他的遭遇深感同情，於是盡力協助他補辦身分證，經奔走各相關單位，終於在春節前幫婁男請領到身分證。

戶所人員親自將身分證送到婁男住處，婁男收到全新的身分證時激動說，50年來第一次摸到身分證，很開心終於成為有身分的人，現在終於可以申請社會補助，心裡感到很踏實，很有安全感，非常感謝戶所人員，送給他最棒的春節禮物。

板橋戶所主任盧碧蘭表示，身分證是每個國民最重要的證件，許多人民應享的權利福益須賴身分證識別才能享有。若身分證遺失，可備齊相關證明文件，向戶政事務所申請補發，如有類似困難，可以向戶政事務所尋求協助，早日解決問題。

(中時 )