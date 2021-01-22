奇力新（2456）旗下的旺詮宣布自25日開始恢復接單，但在各項原材料價格上漲，訂單出貨比將近四倍之下，宣布針對大中華區代理商調漲厚膜電阻價格15％，新價格將於2月17日生效，旺詮即將在2月併入凱美（2375），等於新凱美開出漲價第一槍。

旺詮發出恢復接單通知暨漲價通知，內文提到，因陶瓷基板、油墨、貴金屬材料成本上漲，加上人工成本上升，台幣及人民幣持續升值等因素，造成成本巨幅增加，因此針對大中華區代理商厚膜電阻報價調漲15％，並自2021年2月17日起之出貨，為新價格生效日。

旺詮為全球第三大晶片電阻廠，設備月產能約360億顆，在國際晶片電阻廠商鬧分家之後，因產量、交期無法回覆，旺詮成為晶片電阻轉單潮第一大受惠者，公司已接單未出貨的晶片電阻逾800億顆。

而潮州三環近日規畫調漲陶瓷基板價格10～15％，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，儘管還在議價，但業界預期，陶瓷基板佔電阻成本達15～20％，電阻廠很難規避這一波陶瓷基板漲勢，且新價格擬於2月1日生效，成為晶片電阻促漲的關鍵因素。

業界判斷，晶片電阻二線廠商將很難抵擋陶瓷基板上漲的壓力，而陶瓷基板經過多年的震盪，也如被動元件廠一般，已經步入寡占的趨勢。

(工商 )