臺灣企銀主辦世紀離岸風電設備公司新臺幣55億元聯合授信案募集完成，22日由臺灣企銀董事長黃博怡代表銀行團與世紀離岸風電設備公司董事長賴文祥共同簽署聯貸合約，為世紀離岸風電設備公司挹注營運所需資金，強化拓展國際市場動能。

聯貸案獲得合作金庫銀行、華南銀行、臺灣土地銀行、彰化銀行、台中銀行等共同主辦銀行及多家參貸銀行的踴躍支持，顯見銀行團對世紀離岸風電設備公司經營現況及管理團隊的肯定，對其長期營運規劃亦深具信心。

世紀離岸風電設備公司為世紀鋼構集團旗下專業離岸風電水下基礎製造公司，世紀鋼構集團近年積極布局離岸風電市場，投入人力及資金於台北港打造大型生產專區及重件碼頭，近年與多家國外知名離岸風電開發廠商簽訂合約，並積極爭取國內其他離岸風場開發案訂單，業務規模可期。

世紀離岸風電設備公司為提升離岸風電產品的規模及品質，與國內外多家知名企業合資成立子公司導入專業的水下基礎製造技術，目前已如期如質達成合約要求的套管式水下基礎(Jacket)、基樁水下基礎(Pin pile)等產品生產目標，未來將持續開發超大管徑樁結構捲圓技術、套管式水下基礎大組裝技術，將大幅提升公司於離岸風電產業的市場競爭力，並為風電產業在地化及台灣綠能經濟做出更多及更長遠的貢獻。

臺灣企銀為台灣唯一的中小企業專業銀行，致力於扶持中小企業發展，在後疫情時代經濟逐漸復甦下，金融業更是永續發展的引領指標，臺灣企銀不斷實踐綠色金融及社會公益，在推動環境、社會與企業管理(ESG)各項行動方案上不遺餘力，持續打造永續生態圈，堅守專業銀行的角色和功能，為台灣在地的企業提供更完善的金融服務。

(工商 )