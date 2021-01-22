第一銀行長期投入社會公益，為提高就醫接駁效率、強化行車安全，捐贈巡迴接駁巴士予臺大癌醫中心醫院，1月22日舉辦醫療巡迴車捐贈儀式，由第一銀行董事長邱月琴代表捐贈、臺大癌醫中心醫院院長楊志新代表受贈，將提供往返總院及捷運公館站的患者和沿線民眾服務，提升搭乘便捷性，讓看診民眾搭車更便利。

一銀表示，臺大癌醫中心醫院不但擁有專業團隊及設備，還貼心提供接駁服務，讓醫護人員、病友跟家屬在交通往返上，可以更加舒適方便，此次一銀熱情響應這項便民服務，捐贈醫療巡迴車不只有接駁功能，更載滿一銀的愛心，象徵「在地經營 在地關懷」的企業精神，未來一銀也將持續投入資源，積極關懷弱勢、回饋社會。

楊志新表示，秉持成為華人第一癌症醫療中心的初衷，除以治療癌症患者、發展癌症治療為主要目標，有鑒於癌症是全身性疾病，患者同時可能會有腎臟、心臟、新陳代謝、皮膚科等科別醫師，共同參與診斷、擬定治療策略、進行衛教、執行療程及追蹤成效的需求，癌醫集結各專科權威，陸續開設綜合醫療門診，並於未來規劃與總院及各相鄰捷運站間，安排更多巡迴巴士，提供民眾更完善的醫療服務。

接駁車搭乘時間為每周一至周五，上午7點25分至晚間19點25分，每20分鐘一班，從臺大癌醫發車，行經捷運公館站、臺大醫院及捷運忠孝復興站，民眾可依需求選擇班次搭乘，享受更舒適安全的免費接駁服務。

(工商 )