車用晶片全球大缺貨，導致許多汽車廠面臨停產威脅。最新消息指出，歐美正在起草方案，要求半導體製造商全面停止向大陸汽車廠家提供晶片，因此，跨國汽車製造商在大陸的合資公司將被迫進行調整，可能要從兩種方案中二選一。

綜合陸媒報導，由於大陸自主品牌98%以上的車載半導體，來自於歐美供應商，所以在用完現有存貨後，恐進入大量停產狀態，跨國汽車製造商在大陸的合資公司將被迫進行調整，特別是以德國為主的歐洲汽車製造商，不得不從兩種方案中做選擇。

兩種方案分別是，一、是徹底退出全球的最大汽車市場；二、是把大陸的業務和全球的業務進行分拆，使大陸業務更加獨立於全球業務，採取雙系統的做法。然而，半導體短缺，可能會立刻造成大陸某地生產工廠停產，要恢復到正常水準，通常需要9個月或者更長的時間。

不過，報導也指出，完全斷供大陸汽車晶片的局面不太會容易出現，對於合資品牌車企來說，大陸是全球最大的單一消費市場，停產對其整體影響頗大。之前，車用晶片缺貨的情況一開始出現時，福斯汽車表示，雖然晶片供應確實受到影響，但問題並不嚴重，正在尋求解決辦法。

此外，如果上述情況真的發生，對於大陸國產汽車晶片而言，同樣也是一次轉機，因為受到晶片短缺的影響，大陸車企會把重點轉移到國產汽車晶片研發，同時將加速大陸晶片自主。

(中時新聞網)