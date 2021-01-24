中國手機商榮耀今天舉行脫離華為後的首場發布會。總裁趙明表示，已經和包括高通、三星等供應商恢復合作，而會上推出的新機「榮耀V40」，採用的是聯發科天璣1000+處理器。

綜合香港經濟日報和商業電台報導，趙明表示，榮耀獨立至今約2個月，目前公司和所有供應商已全面恢復合作，包括高通（Qualcomm）、美光（Micron）、聯發科（MediaTek）、三星（Samsung）、微軟（Microsoft）和英特爾（Intel）等。

中國通訊設備商華為被美國商務部列入「實體清單」後，難再獲取最新晶片，引以為傲的手機業務發展大受影響。榮耀原為華為旗下的平價手機品牌，華為於去年11月出售給有深圳國資委背景的深圳市智信新資訊技術。

華為總裁任正非曾表明，出售榮耀是為擺脫美國制裁。華為不占有榮耀股份，也不參與經營決策。但陸媒之前報導，榮耀有多名高階主管是由華為轉任。

趙明說，榮耀這幾個月度過艱難但非常有意義的時光，公司新定位是打造全球標誌性科技品牌，會走向中高端產品。（編輯：沈朋達/周慧盈）1100122

(中央社)