台南市府辦理南53線（台19線至西寮排水分線）後段道路拓寬工程，預計4月底前完工全線通車。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府為利區域發展及民眾通行便利，編列預算辦理南53線（台19線至西寮排水分線）後段道路的開闢拓寬，市長黃偉哲關心工程品質，22日特地前往視察，要求完善更好的品質，強化交通安全與舒適。

南53線為學甲區南北向重要聯絡道路之一，原既有道路狹小，寬度僅約5至6公尺，因地方需求，前段西寮排水分線至174線（中山路）道路已完成開闢拓寬為12公尺，通往台19線（中正路）的後半段，則成為交通瓶頸出入十分不便。

工務局表示，南53線（台19線至西寮排水分線）道路拓寬工程案，長約360公尺，寬12公尺，總經費約2800萬元（用地費1200萬元、工程費1600萬元），目前工程進度達60％，預計今年4月底前完工全線通車。

工程包括路基拓寬、AC鋪設、路燈等，採半半施工；施工期間避免交通壅塞，鄰近道路大順路、中華路三段等均作為替代路線，現場有交管人員指揮交通引導，將施工期間交通影響降至最低。

工務局表示，學甲區南53線道路，鄰近台南金融科技智慧產業園區、學甲工業區及地方休閒園區，為學甲區南北向重要聯絡道路之一。工務局也向中央內政部營建署爭取補助學甲6號道路中，開闢後能分流車潮、減少交通堵塞。

南53線道路完成拓寬後，將可串聯市道171（三連路）、174及省道台19線、台84線，並打開交通瓶頸提供學甲、下營、麻豆便捷道路，更可加速學甲工業區及區域軟硬體園區發展，提升該地區之交通便利性及服務功能，亦可帶動地方產業發展，造福區里民眾。

(中時 )