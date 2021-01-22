新北市行動圖書車特別推出「東南亞閱讀」服務，以解新住民思鄉情。（新北市立圖書館提供）

受新冠肺炎疫情關係，新住民難以返鄉，新北市行動圖書車特別推出「東南亞閱讀」服務，未來車上除了中文與英文書，還有來自越南、緬甸、菲律賓、印尼、泰國、馬來西亞等東南亞6國的書籍，提供東南亞新住民與移工朋友借還書，藉由閱讀家鄉文字紓解思鄉情懷。

新北市行動圖書車「東南亞閱讀」服務準備上百本、6國語言的書籍、報刊，定期停靠樹林火車站、捷運菜寮站、中和八二三紀念公園、新店陽光公園等新住民朋友經常交流聚會的地點，讓他們可以現場閱讀及借閱家鄉的書籍。

新北市立圖書館館長王錦華表示，因為多數新住民朋友中文識字能力不佳，新北市各區圖書分館除了均設置有多元文化專區，更透過東南亞行動閱讀服務，提供新住民朋友更多閱讀的機會，讓他們能在休閒之餘可以看到自己家鄉的文字，透過閱讀熟悉的母語書籍，緩解思鄉之情。

市圖表示，行動圖書車為便利新住民及移工借閱，除每個月定期定點長期服務，同時針對新住民喜歡的閱讀類別，規畫四季主題書展，分別為1至3月「懷念家鄉味」、4至5月「健康美麗生活」、6至7月「流行時尚」及9至12月「文學小說」。

(中時 )