蔡英文總統日前在中常會上表示，兩岸經貿原則是經濟能夠得到最大的效益，但是風險可以降到最低。國民黨大陸部表示，民進黨執政下，台灣不但變的更加依賴大陸市場，且離世界經貿整合的趨勢愈來愈遠，「民進黨該從反中烏托邦的夢境中清醒了」。

國民黨大陸部說，蔡英文從2016大選競選期間，就不斷宣稱台灣的經濟過度依賴大陸很危險，上任之後更是出台如「新南向政策」來企圖降低兩岸的經貿連結。然而，4年多過去了，兩岸的經貿關係不降反升。不但陸委會表示「ECFA對我方有益、希望繼續下去」，甚至去年度對大陸的貿易依存度，還超越馬政府時期最後一年的39％，達到43％的新高。

大陸部指出，民進黨政府等於用行動告訴台灣民眾，過去他們對於兩岸經貿各種危言聳聽的所謂風險，對國民黨大陸政策的各種汙衊，大多都是虛構的，根本經不起檢驗。

大陸部認為，隨著台灣對東協國家出口的降低，以及台灣被排除在RCEP之外，等於宣告「新南向政策」的失敗。另一方面，民進黨政府過去以來，不斷暗示諸如進口萊豬等對美國單方面捐輸的作為，可以至少換到台美開始BTA的談判。

大陸部表示，但得到的卻是美國祭出反輪胎傾銷重罪、被列入匯率操縱國觀察名單，以及美國貿易談判代表「台美尚有貿易爭端待解決」，所以延遲談判的回應。

大陸部強調，無論蔡英文過去勾畫的那個烏托邦是如何的美好，但4年多來的政治實踐，卻展現了一個完全相反的現實，民進黨不只沒有帶領台灣走向世界，反而與中國大陸擁抱的更緊。畢竟台灣對大陸高達2千億美元的出口順差，絕對不是「大陸需要台灣」這種自欺欺人的話術就可以迴避的。

大陸部希望蔡英文不要成為她口中那個「裝睡而叫不醒的人」，既然這麼肯定學術研究，那麼她應該要知道，學術研究的前提就是要先面對現實，而不是用各種話術來逃避兩岸經貿連結不斷加深的現實。

大陸部表示，國民黨當然樂見民進黨繼續往加深兩岸經貿交流的方向靠攏，但也呼籲民進黨，應該要先為他們過去用誇大不實的宣傳欺騙和恐嚇台灣民眾，以及讓台灣孤立於世界經貿整合趨勢的無能執政，向全民道歉。

(中時 )