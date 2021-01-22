中選會今日舉行委員會議，審查通過桃園市議會議員王浩宇罷免投票結果，並隨即日公告罷免投票結果，王浩宇從今起被解除議員職務，且四年內不得再度參選桃園市議員。

中選會指出，王浩宇罷免案投票人總數為32萬7758人，投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，不同意罷免票數7128票，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

中選會進一步說明，桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇解除職務後，其所遺任期不足2年，且桃園市議會議員缺額未達總名額二分之一，依地方制度法第81條第1項規定，不再補選。

而對於「4年內不得為同一公職人員候選人」之定義，中選會發言人陳朝建解釋，指的是被罷免人四年內不得參選其原被罷免之「同一公職」，例如王浩宇自解除職務之日起，四年內不得為「桃園市議員候選人」，但參選其他縣市議員則不受限制。

(中時 )