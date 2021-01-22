相性幸福健康管理中心主要以改善性的議題為主軸，所以會來找我們諮詢的案主都會提到自己的性功能有異狀：「可能我自慰過度，所以導致這陣子的硬度和以前有差。」、「我自己DIY很快就結束，不止這樣，最近性行為過程中還軟掉。」、「是不是我時間不夠久，所以她常拒絕我?」……這類形形色色的性問題。當我們想進一步瞭解是什麼原因促使他們想改善這些困擾，就會得到「因為性功能不好，我不敢交女朋友。」、「怕被對方嘲笑」、「性功能不強很丟臉」、「怕被講出去」、「是不是我不夠有魅力」等等的回答。而這些答案很明顯都是和「自我價值」有關，就是缺乏自信心、自尊與自愛，只是用另一種形式被表現出來而己。

●看見問題，懂得分級

有比較就會有傷害，總是聽到個案們描述A片中的男優體力超好、技巧高超、時間硬度都很持久，而女優表情看起來總是很享受。個案們會暗自在心中立下性愛的基本標準值，認為就該像A片般進行，可是卻忘了：「A片都是演來的」，然後再把這套標準拿來虐自己，真是何苦為難自己。

實際上，一場性愛過程中，健康的身體是基本配備，至於怎麼親吻、調情、如何把陰莖放入陰道、性愛的體位要選哪種、怎麼律動才能動得順暢……這些都屬於知識和技術層面，與對方的情感則是隸屬於心理層次。所以在這些琳瑯滿目的性問題中，我們要先釐清你所面臨到的困難是什麼? 是生理、知識、技巧，還是心理，把它拆解之後，才能依照所需去補足。

●性愛也要升級

還記得小時候怎麼學習騎腳踏車嗎? 會先從滑步車或是有輔助輪的腳踏車開始，去學習身體的協調力、反應速度還有平衡感，在真正跨上腳踏車之前，依然要先認識腳踏車的構造，像是如何上下車、煞車、停車、怎麼握龍頭等等，有了基本的瞭解後才能進行下一個步驟。然而真正跨上去之後，才是真正的挑戰。學會了腳踏車後，長大後想駕馭摩托車，二輪的學完了，還有四輪的汽車等著你學習。

隨著年齡層的增長，在體能、經濟和需求的變化下，人、事、物都會有所改變。性愛也是如此，你18歲的性愛和35歲的性愛一定有不同的體悟，就像是硬體(身體)和軟體(知識、技巧、心理)的道理一樣，無法一招從年輕用到老，而是需要學習與調整，尤如app三不五時就要更新一下，才會更貼近你當下的需求。

於是遇到了性事上的困擾，也別太緊張，多數的性問題多半像是軟體沒有更新，所以會有bug，只要針對癥結點再去做改善，升級一下，就依然能夠繼續順暢使用喔。

作者簡介/「性福導師」以提升性福新生活品質為理念，受邀成為眾多平台的專欄作家， 將性健康、教育及性保健等等的性福哲學分享出去，致力推動性福人生。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)