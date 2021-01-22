資深男星陳志朋昔日是紅遍全亞洲的小虎隊成員之一，和吳奇隆、蘇有朋發行過多張膾炙人口的歌曲和演出多部熱門電影，出道至今已超過30年；近期陳志朋參加大陸選秀節目《追光吧哥哥》，首集就被主持人金星笑說該減肥，沒想到才一個月，他地獄式瘦身甩了10公斤，脫衣曬出驚人A4腰造成轟動。

陳志朋確定參加《追光吧哥哥》後，無論身材還是表演都話題不斷，尤其在節目第一集就被主持人金星要求減肥，他也把話聽進去甚至超積極實踐，短短一個月就甩肉10公斤，外型也變得更帥，體態不僅健康看起來還年輕好幾歲。

陳志朋一個月甩肉10公斤，體態令網友超驚訝。(圖/ 摘自陳志朋微博)

陳志朋一個月甩肉10公斤，體態令網友超驚訝。(圖/ 摘自陳志朋微博)

有許多網友好奇陳志朋用哪種方式瘦身，他公開自己地獄式減肥秘訣，包括吃生菜不加醬、水煮蛋只吃蛋白、吃飯或麵等澱粉類會淋上大量的醋僅吃兩口，甚至有時候早晚各一顆蘋果，他也淡定地說，「胃有點食物就OK啦」。

昨（21）日陳志朋更在微博分享一張照片，他拿著一張A4紙放在身體前面，笑說「已經A4腰了嗎」，讓粉絲們超震驚，紛紛驚呼「我是來看食譜的」、「太厲害了吧」、「帥好多啊」、「注意身體啊」、「看了《追光吧哥哥》以後，覺得你還挺有意思的」、「喜歡志朋哥，支持你，但你也對自己太狠了，對自己更善良一點吧」。

陳志朋在小虎隊解散後，在2011年曾發行單曲〈明天〉，當時也創下相當亮眼的銷售成績，甚至讓他獲得「年度最佳全球首播歌曲獎」和「年度最佳影視歌手」的大獎，因此不少粉絲都期待他能在《追光吧哥哥》脫穎而出。

(中時新聞網)