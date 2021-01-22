吳宗憲與女兒Sandy（吳姍儒）主持中天《小明星大跟班》，近日找來3位身材性感的素人正妹讓大家猜一猜，看看這3位正妹當中，誰的美胸不是天然的？想不到一票女星全猜錯，反倒是男星余祥銓、張立東一眼就看出真正答案，也讓Sandy當場驚呼：「怎麼會猜中！？」

3位素人正妹一現身，傲人上圍瞬間吸爆全場目光，不過其實這3位正妹中，其實有一位人工美女，胸部是後天加工的。在一連串提問之後，只有余祥銓、張立東力排眾議，認為3號正妹不是天然美胸，余祥銓開玩笑說：「我們看多了，而且還有一個原因，只有做的才會做到G（罩杯）。」

女生愛美是天性！ 天然美胸只有男藝人猜中？

張立東則說，如果上圍豐滿要漂亮，大部分會有一點副乳，「再加上如果真的有隆過，那個女生其實不敢直視我的眼神，我覺得3號有點比較沒自信，而且其實你看2號是非常自然的，她今天穿的是比較沒有支撐的胸罩，所以會自然下垂是OK的。」

正如余祥銓、張立東所言，3號正妹飛飛並不是天然美胸，超內行的眼光令全場來賓佩服不已。而正妹飛飛也大方分享隆乳原因，稱以前有硬塊在胸部裡面，雖然沒有危險，但手術取出後胸部變成一大一小，很不自然，才會讓她走上隆乳這條路。

(中時新聞網)