大立光股價跌破3000元，股王地位岌岌可危。面臨進退兩難的3大困境，大立光正站在十字路口，未來要踏出哪一步，都會面臨不小的考驗。

《財訊》報導，1月12日，全球手機鏡頭龍頭、台灣股王大立光電股價首度跌破3000元大關，並持續下探。摩根士丹利、高盛等7大外資紛紛下修目標價，最低砍到2665元。大立光蟬聯6年的股王地位，還保得住嗎？

答案的關鍵在於：現今大立光正面臨進退兩難的3大困境。

蘋果逼宮 扶植對手盼降價

困境1：競爭對手追趕太快。去年7月，蘋果光學鏡頭供應商玉晶光公布第2季業績，在iPhone SE2鏡頭訂單大幅增長下，上半年合併營收高達57.87億元，年增率80%。這是一個值得關切的數字，因為背後代表的意義，是蘋果供應鏈廠商正面臨極大的價格壓力。

從玉晶光去年上半年爆發性的營收表現，不難推估蘋果正在試圖透過大力扶植玉晶光向大立光施壓，以爭取更低的採購價格。如此一來，鏡頭的平均銷售價格會有較大的跌幅，而大立光的出貨價格也會受到壓抑。

根據《財訊》報導指出，不僅是玉晶光，蘋果也持續透過南韓鏡頭大廠Semco和中國鏡頭大廠舜宇光學給予大立光降價的壓力；外界預期，Semco與舜宇光學陸續打入蘋果供應鏈，大立光同樣會面臨降價的壓力。未來到底是要降價，還是堅持高毛利底線，都是艱難的抉擇。

困境2：手機市場出現不利於大立光的變化。首先是手機趨於高度飽和，從市調機構統計數據觀察，全球智慧手機銷量難再出現2位數的增長，大立光未來的前景難以過度樂觀。再者，中階手機比高階手機更受市場歡迎，根據Strategy Analytics指出，去年前3個月，全球最受歡迎的手機是中階的三星Galaxy A51。而去年4月蘋果甫推出中階手機iPhone SE2，第2季就占了美國iPhone銷量的19%。

維持高毛利 愈來愈不容易

《財訊》報導，大立光執行長林恩平在去年第2季法說會上也坦言，「展望第3季，美系與非蘋陣營客戶都有拉貨趨緩狀況，其中尤以高階鏡頭需求下滑幅度最明顯。」無論是林恩平的說法或市調機構的報告，都凸顯中階手機將蔚為主流，恐讓主攻高階市場的大立光，面臨進（繼續主攻高階市場）退（搶食中階訂單）維谷的考驗。

手機市場另一個變化，則是高階手機規格升級速度變慢。去年大立光已有客戶旗下產品線導入8P（八片塑膠鏡片）鏡頭，各界原本預期今年會有客戶開始搭載9P鏡頭，不過林恩平卻說，「9P設計客戶還是不滿意，還在design in（導入設計）階段。」此外，去年單一手機搭載的鏡頭顆數並沒有太顯著的增長，儘管已有旗艦機種配備7顆鏡頭，但是單一手機配備4顆、5顆鏡頭仍為主流。

(中時新聞網)