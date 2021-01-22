「彰化振興三倍購抽獎活動」第6次最後壓軸由彰化縣長王惠美抽出汽車大獎的幸運兒，時隔多天之後，經綠處聯絡上吳小姐了，她開心得簡直不敢置信，直呼有志者事竟成，原來為了得獎，還鼓舞親友，蒐集60張發票，一一登錄上網，事情一忙忘了最後抽獎時間，沒想到真中獎，家裡正要換車，果是花小錢圓美夢。

彰化縣政府為推升經濟，去年推出「觀光振興方案」及「彰化振興三倍購」抽獎活動，至12月31日止全部圓滿落幕，發票登錄截至12月底已累積近11萬人次，總消費達2億6000萬元，發揮了提振彰化經濟。

王惠美上週六抽出最大獎的獲獎者為11月28日在員林市消費的王小姐，雖現場call out該名幸運兒未獲接聽，王惠美仍特別予以恭喜。

縣府經綠處於1月18日晚間終於聯繫上得獎者王小姐，王小姐仍然相當驚訝，表示因為上班因素，未能接到縣長來電，對於消費新台幣680元就能抽中汽車一台仍感到無比興奮。

來自鹿港、同時也在彰濱工業區服務的上班族王小姐表示，自從活動開始以來便號召家人努力消費，每一筆消費更是湊足500元以上才結帳，結算後集其親友之力一起登錄合格發票共計60餘張，秉持「有志者事竟成」再加上一點點的運氣，終能獲得幸運之神的青睞。

王小姐說，中獎時機非常巧合，家中正好友舊車汰換及購置新車之需求，感謝彰化縣政府舉辦振興抽獎，圓了她一個夢；經綠處表示，得獎者於中獎名單公布後，即可立即申請領獎資格確認及辦理完稅後，縣府將聯繫車商協助完成領牌過戶相關事宜，讓得獎者在農曆過年前取得新車、開心出遊過新年。

(中時 )