左營區博愛二路日前發生一起死亡車禍！34歲顏姓男子騎機車行經博愛二路757號前，因手機不慎由支架掉落路面，為了撿拾手機而減速，後方楊姓機車騎士不慎追撞而倒地，因傷勢嚴重，經送醫院急救後，因休克及失血過多宣告不治。

警方表示，1月19日上午8時25分，48歲楊男騎機車搭載1名乘客、與34歲顏姓男騎士及30歲王姓女騎士分皆由左營區博愛二路北往南慢車道直行，顏男因手機不慎由支架掉落路面，為了撿拾手機而減速，楊男不慎由後方追撞而倒地，另王女為閃避兩方倒地車輛而偏駛自摔。

警方獲報後，立即趕至現場拍照測繪，並對駕駛人進行酒測，駕駛人顏男及王女酒精呼氣測試值為0，另楊男傷勢嚴重經救護車送往高雄醫學大學附設中和醫院急救，後因休克及失血過多傷重不治。

楊搭載的乘客因頭部裂傷及顏面骨裂且有輕微腦震盪情形，經救護車送往高雄榮民總醫院救治後無生命危險。另顏男腳部擦挫傷，王女手腳擦挫傷，皆未送醫。

警方呼籲，駕駛人駕駛車輛應保持安全距離，並注意車前狀況，以確保行車安全，另車上物品應綑綁穩妥，以免行進間掉落，進而影響行車安全。

(中時 )