悠遊付的使用者們注意囉，繼3C通路燦坤成為首家使用悠遊付支付的線上3C電商後，現在燦坤全台280家門市也可以使用悠遊付了！即日起在燦坤門市使用悠遊付，還可以享受超讚優惠，農曆年前想要添購3C產品或家電的消費者，不要錯過喔！

悠遊付可使用的場域愈來愈廣，繼在超商、超市、手搖飲、飯店、計程車、電商平台等都可「嗶」悠遊付之後，實體3C通路也能選擇以悠遊付結帳，燦坤3C正式上線悠遊付，購買3C用品只要「嗶」一下就可完成結帳動作。

即日起至2月28日止，在燦坤3C全台門市使用悠遊付消費，首筆滿3,000元即送600元悠遊付儲值金，回饋率達20%，限額1,300名，若首筆消費滿1萬元，則贈1,000元悠遊付儲值金，也等同於有打9折的效果(限650名)，每戶限贈1次，名額有限，想趁年前添購家電、3C用品的會員，不要輕易放過這次高回饋的機會！

(科技)