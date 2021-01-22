台灣地下博弈教父陳盈助疑涉及賭博、洗錢罪，1.5億元天價交保後，22日第5次被嘉義地檢署傳喚到案，第一時間未到案的同案合夥人洪姓兄妹首次出庭，3人訊後都請回。

陳盈助於19日被傳喚到案，檢方複訊至20日凌晨2時許，陳盈助因心血管慢性病感覺身體不適，檢方基於人道考量，以3張本票共1億5000萬元讓他暫時交保，返家休息。

陳盈助於20日先後2次受訊、因故返家休息，最後律師確認筆錄後，檢方諭知1.5億本票交保，限制住居、出境、出海，21日第4次傳喚陳盈助說明案情，並確認匯款1.5億元至嘉檢帳戶。

檢警調查，2019年4月間洪姓兄妹在嘉義市開1家資訊公司，疑似多家網路博弈的大本營，陳盈助可能是背後金主，但這家資訊公司日前突然搬遷到其他地方，檢警才展開3波大規模搜索，洪姓兄妹卻未到案。

嘉檢主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，連日傳喚陳姓被告是請他連繫洪姓兄妹出面說明，以釐清案情，3人訊後都請回。

陳盈助的友人指出，陳董行事低調，且近幾年廣結善緣，福添福基金會10多年來助弱勢，經費龐大，也常有朋友找他投資、租借房子做生意，可能因此而被波及，但他根本未實際參與經營。

(中時 )