台灣微軟已經離職的經理張銘芳在2016年17年間，涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，再私下交給友好廠商在市場出售流通，或以低價順利取得政府標案，張因此獲得380多萬元績效獎金，廠商取得價差高達1.2億元，台北地檢署22日指揮調查局台北市調處兵分12路發動搜索，並約談張與代理及經銷商等5人，晚間多送北檢複訊。

檢調發現，台灣微軟的下游通路有經銷商及代理商，微軟並對於政府部門的採購有特殊折扣，張銘芳認為有漏洞可鑽，在2016年及17年，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣後低價產品。

接著，張把產品私下交付給廠商，使得廠商可以低價產品流入市場出售，並具有低價競爭優勢取得政府標案，使4名廠商獲得價差高達1.2億元的軟體產品，張也藉此獲得380多萬元績效獎金，全案朝《刑法》詐欺、背信、偽造文書等罪方向偵辦。

(中時新聞網)