司法院院會於今天通過涉外民事法律適用法修正草案，保障我國國民與本國法未承認同性婚姻外國人間，也可以成立婚姻關係，對此，長期關注跨國同性婚姻的伴侶盟秘書長簡至潔認為，此草案可以解決部分問題，但仍限縮為一方一定要是有中華民國國籍，呼籲應放寬至「行為地」。

司法院涉民法第46條修正草案指出，涉外婚姻成立實質要件，倘適用當事人一方本國法，因性別關係致使無法成立，而他方為我國國民時，依我國法律定之；形式要件仍維持現行法規定，依當事人一方本國法或依舉行地法，皆為有效。待草案經行政院會銜送請立法院通過，我國國民與本國法未承認同性婚姻之外國人間所締結之婚姻，在我國將被承認。

據伴侶盟統計，目前其服務的跨國同婚人數逾300人，簡至潔說，期待該草案能夠盡早送進立法院，希望在下個會期通過，能夠解決跨國同婚的痛苦。但她提及，草案中仍限制跨國同婚對象其中一方要具有中華民國國籍，但實務上許多外國人會取得永久居留權，但不一定要選擇中華民國國籍。

簡至潔舉例，如日前有一名德國人與菲律賓人，在德國合法同性婚姻，但當該名德國人要來台灣，並希望帶其配偶一同前來，卻遭拒絕，如果此草案通過，該對伴侶仍會被拒絕。

簡至潔提及，目前立法院有立委高嘉瑜、時代力量黨團版本的修正草案，已經把行為人修改為行為地，至少要保障有永久居留權的人能夠有合法跨國同婚的權利。

(中時 )