苗栗縣第3座親子公園「苑裡親子公園」，日前舉辦命名票選活動，結果出爐由「灣麗親子公園」以595票奪第一，將於公園正式啟用後正式掛名，不過原預計春節前完工的親子公園，受國外疫情影響，廠商之前訂購的歐洲遊具進口延遲，水利處表示，工程進度深受影響，完工日預計延至2月底。

苗栗縣目前在苗中、苗北地區，分別建置貓裏喵親子公園及竹南獅山親子公園，成為家長溜小孩的好去處，去年8月開工的苑裡親子公園，將成為苗南地區最大型的共融式公園，也是全縣第3座親子公園，地方鄉親殷切期盼新公園來到，原訂2021年春節前完工，豈料受國外疫情影響，完工之日恐將延期。

水利處城鄉發展科指出，據了解廠商訂購的遊具是歐洲品，受疫情影響，外國遊具進口延遲，導致親子公園工程進度落後，目前工程進度達6成，原訂農曆年前完工勢必延後，預計延至2月底，至於縣內其他公園多數正在設計階段不影響，已開工的「錦水油礦頭屋創生公園」希望趕在月底完工。

苑裡地區親子公園占地0.77公頃，結合在地農業特色，設置農舍煙囪滑梯、天空隧道、樹屋遊戲場、樹屋廊道、斗笠攀爬網、田鼠大冒險、戲沙桌、平台戲沙區等地景遊憩設施，其中不少設計是之前於工作坊中，小朋友親手勞作最想要的遊戲設施，完工後盼成為苑裡地區全齡、共融及無障礙的特色公園。

(中時 )