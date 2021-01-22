今年學測社會科題目，如新冠肺炎、美國大聯盟、西非郵票、台灣流行歌曲、台灣寺廟整理運動、愛爾蘭馬鈴薯欠收歷史事件等均入題，全國高級中等學校教師產業工會解析目指出，題目偏易，但仍有鑑別度。

全中教表示，今測是99課綱最後一屆學測考題，以素養題的精神作為銜接108年新課綱第一屆111年新型學測考試，發揮正向引導的作用。

全中教表示，社會科有些題目跨領域，兩科合科題以歷史事件情境為主，子題則為歷史、地理為主；63題以後則為三科合科命題，題幹文字量增加，學生需仔細找關鍵字作答，但三科子題均以基本概念為主，難度不高。

全中教說，歷史科整體而言，難易適中，沒有刁鑽題，沒有圖表題，學生應該容易得高分。其中，台灣史7題、中國史9題(考古題多／全部是單科題)、世界史7題，台灣史3題、世界史4題但多在題組中出現。

歷史科試題趨向略古詳今，上古史較少、中古史中多傾向交流史，十七世紀以後的題目最多。社會文化史較多，政治史少，貼近學生生活經驗。63-66題以禁歌為題幹，融合三科命題，頗有新意。

至於公民與社會科試題，整體而言回歸學科基本概念。基本知識題占相當比例，學生若能掌握基本概念即可作答，例如民主理論、政黨體制、民主政治的原則等概念皆入題。

就冊次而言，法律領域占最大宗（24題中佔8題），且著重在紛爭解決、行政救濟、刑事訴訟程序等面向，其次則是社會領域與經濟領域（各佔6題），政治領域的題目最少（僅佔4題）。

全中教說，地理科的難易度整體中間偏易，只要掌握地理科的基本概念均可以作答。圖表題集中於地理科為主，回歸學生該有地理技能，包括古今地圖的疊圖分析等。

(中時 )