大陸人氣男歌手華晨宇在2013年以選秀節目《快樂男聲》總冠軍身分出道，好歌喉無論唱什麼類型歌曲，都令人有美好的聽覺饗宴，近來他秘戀女星張碧晨的消息被爆出，甚至有隱婚消息，21日已被華晨宇堂哥發文闢謠；豈料，今（22）日華晨宇突然更新動態，坦承「我們是有一個孩子」，但尚未公開女方身分，為演藝圈投入一枚震撼彈。

華晨宇稍早在微博發了一則動態，簡單一句話說「是的，我們是有一個孩子」，短短幾分鐘就超過20萬留言，粉絲們都很好奇到底發生什麼事；10分鐘過後華晨宇又更新動態，用300多字解釋發生的狀況，「我很開心上天給我帶來了這樣一份特別的禮物，雖然很突然，但是也很開心，我們會給孩子帶來健康快樂的成長環境」。

華晨宇認了有一個女兒，但母親身分仍尚未公開。(圖/ 摘自華晨宇微博)

在文內華晨宇用女部的「她」，由此推測華晨宇有了一個寶貝女兒，但他也懇求粉絲們給他和家人一點空間，「之所以一直不公開，主要也是因為事情有一些複雜，怕說不清楚的話會讓歌迷擔心，同時也可以讓孩子在安靜的環境裡成長，而不被外界關注」。

他坦承在消息曝光後，認為應該坦然面對大家的懷疑，「這件事情可能會讓歌迷們感覺到很突然，我只能希望大家理解」；不過，華晨宇的文章中始終沒提到女方身分，也讓網友更好奇小孩的母親是否真的是張碧晨。

不久前大陸論壇21有人爆料，一名頂流男藝人隱婚當爸，小孩1歲了，在21日去報戶口，儘管沒點出姓名，但網友們都猜測是從2018年就屢傳緋聞的華晨宇和張碧晨，兩人始終沒承認戀情。

(中時新聞網)