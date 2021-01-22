在疫情還沒有舒緩下，縣府教育處要求師生勤於消毒並配戴口罩，提升防護能力。（本報資料照／王志偉花蓮傳真）

因應本土疫情升高，避免感染風險，花蓮縣政府決定，寒假期間，花蓮縣校園不開放給一般民眾使用，開學後則配合中央疫情指揮中心政策適時調整，縣府說，請習慣早晚與假日到校運動的民眾能配合，並體諒防疫之需。

不只規範早晚到校園散步、運動的民眾，年節期間，過去，也有外出遊客選擇到校園搭帳篷或借宿教室，學校並訂出場地借用規，酌收清潔費。不過，為了防疫，寒假年節期間均一律關閉。

縣長徐榛蔚表示，本土案例擴大，寒假期間校園仍有許多活動持續進行，家長擔心校園開放會成為校園防疫的破口，因此，在國內疫情尚未舒緩前，為確保校園師生安全，有必要做出校園不開放的決定，以降低校園防疫壓力與家長的疑慮，同時也請學校妥適做好與周邊住戶的訊息傳遞與溝通。

至於寒假期間學校辦理集會活動，須進行完善防疫措施，並依循中央流行疫情指揮中心相關辦法規範辦理。在疫情還沒有完全控制下，戴口罩、手部消毒、教室器材勤消毒，都是基本的防護。並依教育部提醒，教職員工生於連續假期時儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以維自身健康。

(中時 )