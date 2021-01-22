戴資穎逆轉勝李文珊比賽精華

（18：59更新）總獎金100萬美元（約2862萬台幣）的BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今天舉行各組8強賽，台灣「世界球后」戴資穎面對加拿大華裔女將李文珊上演逆轉秀，以18比21、21比13、21比11勝出，辛苦晉級4強。

才剛打下女單生涯400勝的戴資穎今天再度碰上李文珊，上周雙姝才同樣在8強賽交手，小戴以直落二過關，生涯對戰也是由小戴握有對戰8勝2敗優勢。

首局戰況膠著，雙方6度戰成平手，16平後李文珊連拿4分取得「聽牌」優勢，儘管戴資穎成功化解2個局末點，仍因攻擊出界，以18比21讓出。

落後一局的戴資穎並不氣餒，次局一下場就連拿3分，之後更逐漸把分差擴大，最多取得8分領先，李文珊自己則頻頻出現判斷上的失誤，最後還因發球出界奉送分數，讓小戴扳回一城。

決勝局戴資穎狀態逐漸加溫，在3比2後打出一波7比1的攻勢，靈活的調動打得李文珊疲於奔命，最終讓對手回球出界，在48分鐘的3局大戰中勝出。

4強戰戴資穎將碰上泰國前世界球后依瑟儂（Ratchanok Intanon）與印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）之間的勝方，爭奪冠軍戰門票。

戴資穎在泰國羽球公開賽8強戰上演逆轉秀，後來居上拍落李文珊晉級4強。（Badminton Photo提供）

(中時 )