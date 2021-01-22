光學元件廠新鉅科（3630）22日召開董事會，決議於今年4月22日在自家公司召開股東會，有望搶頭香，成為光學股今年召開股東會的第一棒。

因應股東會召開，新鉅科也同步公布止過戶期間落在2月22日至4月22日間，雖然新鉅科尚未公布去年財報，惟以去年前三季每股淨損達1.34元推估，全年恐難擺脫赤字經營。

新鉅科去年營運不振，連三季陷入虧損，累計前三季稅後淨損達2.46億元，每股淨損達 1.34元，儘管新鉅科去年第四季營收以8.03億元，交出季增4.52％的成績，成功登上去年單季新高，惟相較於前年同期的8.21億元，仍呈年減2.15％，推估單季即使獲利，也恐難彌平 前三季的累虧，全年陷虧的機率頗高，配息難 度較高。

新鉅科為扭轉頹勢，斥資39.2億元在台中籌設新廠，新廠預定在今（2021）年完成，如果新鉅科在6P 鏡頭、潛望式鏡頭、3D 感測鏡頭與光學屏下指紋鏡頭的研發可以漸入佳境，得以出現較佳的產品組合和良率，再搭配新產能挹注，應有助於新鉅科脫離赤字經營。

(工商 )