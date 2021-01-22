苗栗縣苑裡鎮山腳里苑裡溪附近1處水利地，21日晚間發生火警。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山腳里苑裡溪附近1處水利地，21日晚間發生火警，環保局22日重返現場查看，起火地點有餘煙，研判是民眾放火整地釀禍，其中夾雜生活垃圾及廢輪胎。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山腳里苑裡溪附近1處水利地，21日晚間發生火警，環保局22日重返現場查看，起火地點有餘煙，研判是民眾放火整地釀禍，其中夾雜生活垃圾及廢輪胎。（苗栗縣環保局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮山腳里苑裡溪附近1處水利地，21日晚間發生火警，火勢猛烈伴隨濃煙直竄天際，還不時飄出燒塑膠的臭味，民眾原以為外地人載廢棄物來燒，但環保局22日重返現場查看有割草痕跡，研判是民眾放火整地釀禍，但其中確有夾雜些許生活垃圾及2個廢輪胎，將行文地主善盡管理責任並清除乾淨。

苑裡鎮山腳里苑裡溪附近1處水利地，21日晚間10時許發生火警，熊熊烈火照亮漆黑夜空，還不時傳來疑似燃燒塑膠的臭味，民眾懷疑是外地人載廢棄物來燒，消防局漏夜將火勢撲滅，環保局22日下午重返現地查看，發現現場有割草痕跡，且雜草樹木一堆堆放置，研判可能是放火整地釀禍，不是遭人大量棄置廢棄物燃燒。

環保局祕書蔡政勳表示，環保局21日晚間10時56分接獲消防局通報即前往查看，據稽查員回報，現場燃燒範圍約200平方公尺，燃燒物除了雜草樹枝，其中也夾雜疑似民眾隨手亂扔的生活垃圾，另外還有2個廢輪胎，由於事發當時未發現行為人，將行文給地主農水署台中管理處要求善盡管理責任。

苗栗鄉親圖方便，整地後習慣引火燃燒廢棄物，環保局指出，違反《空氣汙染防制法》第32條露天燃燒，可罰1200元以上、10萬元以下罰鍰。另外未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，也可依《廢棄物清理法》第46條移送偵辦，處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

(中時 )