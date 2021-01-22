受疫情與寒冷天氣影響，全台捐血人數銳減，全國血庫拉警報。根據台灣血液基金會統計，全台各地血庫存量都在7天以內，中部地區部分血型甚至庫存量不到4天。埔里基督教醫院和台灣環台醫療聯盟合作，22日由院內工作人員拋磚引玉，民眾熱烈響應捐血。

埔基醫院表示，22日一早就有100位善心的院方醫療人員，主動加入捐血行列，整日統計有超過120位「熱血人士」挽起衣袖一齊捐血。埔里在地的便當店、巧克力業者，也贊助物資，鼓勵民眾響應捐血。

提醒民眾防疫期間參加捐血，請配合疫情指揮中心指示、全程須配戴口罩、接受體溫測量，並且保持安全社交距離。此外，捐血需年滿17至65歲，男生體重50公斤以上、女生45公斤以上；最近一周內未服用任何藥物（含阿斯匹靈），最近14天內未打針。捐血前請勿空腹、前8小時不宜飲酒。

主辦單位台灣環台醫療策略聯盟協會，曾多次舉辦捐血活動，每每舉辦活動，一天就為血庫進帳數十萬cc，動員力十足。此外亦舉辦多項全國性大型活動，包括支援「不老騎士」環島沿途醫療、全台巡迴書展、聯合義賣、遠赴尼泊爾義診等公益活動，照顧民眾健康，為社會貢獻心力。

(中時 )