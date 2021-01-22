中租控股旗下的全民電廠已完銷18座案廠，第十九案農曆年後開始進行，預計報酬率仍在4.25％左右。

中租控股表示，全民電廠已完銷18座案廠，共銷售13,228片太陽能電板，估計年減碳量2,573公噸，相當於種植樹木21.4萬顆。其中嘉義大林018號電廠於2020年11月23日開賣，銷售1,587片太陽能電板，目前已經完售，至於第19號電廠預計今年2月推出。

由於要購買中租全民電廠太陽能板的投資人必須先加入會員之後才可以申購，相較目前低利水準，中租控股全民電廠太陽能板年投資報酬率是4.25％，相當具吸引力，據了解，之前即資金雄厚的法人向中租控股可否投資？中租控股表示，但因這是「全民」電廠，因此，每個人購買太陽能板有金額的限制，一個人同一電廠投資金額上限100萬元；不同電廠加總不能超過500萬元。

雖然該電廠投資人都以中長期投資為主，為了增加變現性和流動性，中租控股在2020年5月成立「二手交易公佈欄」，讓投資太能板後，若之後有資金需求依然可以變現，順利找到另一個買主。中租控股表示，二手公佈欄的交易流程簡便，議價及交易等流程都是由買賣雙方自行決定，該公司不涉入也不收取手續費，自去年5月成立至今已成交逾300片太陽能板，多數會員認購太陽板多以長期持有為主。

至於自然人認購太陽能板後所收取之售電收入如何報稅？中租控股表示，自然人(認購者)如屬無其他銷售行為且最近6個月平均每月售電收入(未扣除相關費用)未達8萬元者，得免辦理營業登記並免課徵營業稅，該公司（中租迪和)將於付款時填報「個人一時貿易資料申報表」予自然人(認購者)，並由自然人(認購者)按營利所得申報繳納個人綜所稅。若認購超過500萬元，依照稅法規定「一時貿易盈餘稅」，每月的售電收入可能會超過8萬元，認購人就會被課營業稅。

(工商 )