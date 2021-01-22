今年學測社會科偏易。萊豬、美國總統大選、電視台被關、民法成年規定降為18歲等都沒入題；新冠肺炎疫情只考1、2題，但卻考了一整個題組的「日據時期到國民黨戒嚴時期禁歌」。

今年學測歷史偏重16世紀之後的近現代史，北一女中教師陳惠珠表示這是這幾年趨勢，教學現場應該不會有太大困擾。建國中學教師莊德仁認為今年歷史科偏易，沒有爭議題，時事題也少，僅25題貿易戰最接近時事題。

公民也是中間偏易，沒有資料判讀或圖表題。成功高中教師蘇青葉認為疑義題包括第2題選B或C都有可能；第48題是往年學測出過的題幹。

麗山高中教師廖偉國認為今年學測地理偏易。時事題有33題疫情、36題口罩；有趣試題包括美國大聯盟、大甲媽祖遶境、客家桐花祭。57題是史地合併，難度較高；59題有題意不清之虞；54題是學生背景知識較缺乏；66題偏鄉考生較不易了解。

(旺報 )