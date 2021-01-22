依監測資料及氣象局今天氣象資料顯示，環保署指出，明天東北季風增強，南部地區位於下風處，擴散條件較差，易累積污染物；晚間東北風可能挾帶境外污染移入台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化。

預計明天北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署則已聯合中南部各縣市環保機關，超前啟動各種空污減排應變機制，嘉義縣市加強露天燃燒查核及街道洗掃，台南市通知轄內60家大型企業落實防制計畫書執行降載減排，高雄市要求中鋼、中油等大型企業降載，屏東縣通報轄內64家砂石業加強防制措施及工廠配合減量。而因應明日可能有境外污染，環保署決定會同西部各縣市於這周末加大應變範圍，跨縣市啟動大型污染源減排及移動污染源稽查工作。

環保署今天下午也邀集南部5縣市環保局召開空品不良跨區應變會議，盤點並檢討近日空品不良以及相關應變作為，會中決定為減緩明日起又因受到東北季風可能挾帶境外污染物影響，擴大西部縣市共同啟動應變措施，期待透過上風處縣市一起減排，減緩下風處縣市的空品壓力。

(中時 )